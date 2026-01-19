Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata de difícil acesso no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, na noite deste sábado (17). O local fica nos fundos do Cemitério Memorial Bom Retiro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os restos mortais estavam próximos a uma árvore. Durante a averiguação inicial, foi localizado um cinto preso ao tronco, o que levantou hipóteses preliminares sobre as circunstâncias da morte, como mostrou o perfil Olho Vivo do Vale.

Perícia aponta indícios preliminares