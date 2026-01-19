Uma ossada humana foi encontrada em uma área de mata de difícil acesso no bairro Bom Retiro, na zona leste de São José dos Campos, na noite deste sábado (17). O local fica nos fundos do Cemitério Memorial Bom Retiro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h para atender a ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os restos mortais estavam próximos a uma árvore. Durante a averiguação inicial, foi localizado um cinto preso ao tronco, o que levantou hipóteses preliminares sobre as circunstâncias da morte, como mostrou o perfil Olho Vivo do Vale.
Perícia aponta indícios preliminares
A área foi isolada e preservada, com acionamento da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica, que realizaram a perícia preliminar. Segundo as primeiras informações, há indícios de que o caso possa envolver um possível suicídio ocorrido há bastante tempo, hipótese que ainda será confirmada ou descartada após exames técnicos.
A ocorrência foi registrada como "encontro de cadáver". O material foi encaminhado para análise no IML (Instituto Médico Legal), onde exames deverão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das causas da morte. O caso segue sob investigação.
Outro caso recente na zona leste
Este não é o único registro recente envolvendo a localização de corpos na zona leste da cidade. Na manhã de quinta-feira (15), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no bairro Vista Linda, nas proximidades da ponte João de Oliveira Costa.
Devido ao estado do cadáver, não foi possível identificar a vítima no local. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia científica, e a ocorrência foi registrada no 5º DP (Distrito Policial), que conduz as investigações.