EM JACAREÍ

Homem invade casa da sogra e é contido com gás de pimenta pela PM

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 50 anos foi preso em Jacareí por invadir a residência da sogra, na rua Pindamonhangaba, no bairro Cidade Salvador.

A ocorrência foi registrada no domingo (18), por volta das 22h.  A polícia, diante da resistência do acusado, precisou usar algemas e gás de pimenta para contê-lo.

Ocorrência

O homem entrou no imóvel durante a noite em estado exaltado, aparentando estar sob efeito de substância entorpecente e/ou bebida alcoólica, e passou a quebrar pertences da casa.

A polícia foi acionada e o encontrou  alterado e com comportamento agressivo, sendo necessário o uso progressivo da força para conduzi-lo à viatura, incluindo o uso de algemas e gás de pimenta.

Crimes

O detido foi autuado em flagrante pelos crimes de violação de domicílio, qualificado por ser durante a noite, dano simples e resistência.

A autoridade policial não arbitrou fiança, pois a soma das penas máximas dos crimes ultrapassa o limite legal para liberação para esse recurso, de forma que ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí e permanece à disposição da Justiça.

