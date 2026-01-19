Um homem de 50 anos foi preso em Jacareí por invadir a residência da sogra, na rua Pindamonhangaba, no bairro Cidade Salvador.

A ocorrência foi registrada no domingo (18), por volta das 22h. A polícia, diante da resistência do acusado, precisou usar algemas e gás de pimenta para contê-lo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência