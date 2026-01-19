Um homem identificado como Joel Domingues do Prado, de 64 anos, morreu neste último domingo (18), vítima de afogamento na Praia Domingas Dias, em Ubatuba.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava na praia acompanhada de seu sobrinho na ocasião do incidente.
O resgate foi acionado e Joel recebeu os procedimentos de primeiros socorros, mas apesar do atendimento, não resistiu e morreu.
De acordo com o histórico policial, a causa provável da morte foi afogamento, uma vez que não foram encontrados sinais aparentes de violência externa no corpo.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba.