LORENA

Homem é preso após espancar namorada de 16 anos com um martelo

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e violência doméstica contra sua namorada, a adolescente L. G. R. P., de 16 anos.

Ele a teria agredido com golpes de martelo na cabeça no domingo (18), às 8h44 na avenida Sete de Setembro, no bairro Santa Cruz, em Lorena.

No local da ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima com ferimentos graves e muito sangue espalhado.

A própria adolescente relatou aos policiais o que havia acontecido, fornecendo o nome e as características físicas do agressor.

Com base nessas informações, os policiais localizaram J. P. de F. portando um martelo com cabo de madeira e uma mochila com pertences diversos.

De acordo com o registro policial, o casal mantém um relacionamento afetivo há cerca de um ano.

Na ocasião dos fatos, ambos ingeriram bebidas alcoólicas e iniciaram uma discussão.

O suspeito afirmou que a adolescente teria iniciado a agressão com um soco em seu nariz e ele teria revidado com socos na cabeça dela, negando ter utilizado o martelo.

Na delegacia, verificou-se que ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. 

A adolescente foi socorrida no local e encaminhada ao hospital  para observação. 

Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça.

