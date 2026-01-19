Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e violência doméstica contra sua namorada, a adolescente L. G. R. P., de 16 anos.

Ele a teria agredido com golpes de martelo na cabeça no domingo (18), às 8h44 na avenida Sete de Setembro, no bairro Santa Cruz, em Lorena.

No local da ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima com ferimentos graves e muito sangue espalhado.