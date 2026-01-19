Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e violência doméstica contra sua namorada, a adolescente L. G. R. P., de 16 anos.
Ele a teria agredido com golpes de martelo na cabeça no domingo (18), às 8h44 na avenida Sete de Setembro, no bairro Santa Cruz, em Lorena.
No local da ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima com ferimentos graves e muito sangue espalhado.
A própria adolescente relatou aos policiais o que havia acontecido, fornecendo o nome e as características físicas do agressor.
Com base nessas informações, os policiais localizaram J. P. de F. portando um martelo com cabo de madeira e uma mochila com pertences diversos.
De acordo com o registro policial, o casal mantém um relacionamento afetivo há cerca de um ano.
Na ocasião dos fatos, ambos ingeriram bebidas alcoólicas e iniciaram uma discussão.
O suspeito afirmou que a adolescente teria iniciado a agressão com um soco em seu nariz e ele teria revidado com socos na cabeça dela, negando ter utilizado o martelo.
Na delegacia, verificou-se que ele já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.
A adolescente foi socorrida no local e encaminhada ao hospital para observação.
Diante da gravidade dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Cadeia Pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça.