Confronto com a Força Tática em Caraguatatuba terminou com a morte de um jovem após abordagem durante patrulhamento na madrugada de domingo (18), na região do Capricórnio (Delfim Verde), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A versão apresentada no registro policial aponta que equipes da Força Tática faziam patrulhamento ostensivo e, durante deslocamento em área de mata, visualizaram um homem, de 22 anos, saindo da vegetação. Segundo o relato, os policiais deram voz de abordagem e orientaram que ele se aproximasse.
Ainda conforme o boletim, o jovem não teria atendido integralmente às ordens e, no momento em que os policiais desembarcavam da viatura, ele teria erguido a vestimenta e sacado uma arma de fogo. Diante disso, os agentes efetuaram disparos. O jovem foi atingido na região do tórax, foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas não resistiu.
O registro cita que a arma que estava com o jovem foi recolhida no local para evitar nova reação. O objeto descrito é uma pistola calibre 9mm. As armas utilizadas pelos policiais também foram apreendidas e lacradas para perícia, conforme o despacho da autoridade.
O boletim aponta que o local era ermo, sem câmeras externas de monitoramento e que a equipe policial não utilizava câmeras corporais no momento dos fatos, segundo o relato anexado ao registro.
A ocorrência foi registrada como homicídio na categoria de morte decorrente de oposição à intervenção policial, com indicação de legítima defesa (excludente de ilicitude) no registro inicial.
A Polícia Civil também consignou, no documento, a apuração de tentativa de homicídio em desfavor dos policiais, na forma tentada, conforme o entendimento descrito no boletim.
O caso será encaminhado para investigação pela delegacia com atribuição na área, com requisição de exames periciais, incluindo necroscopia e outros exames técnicos mencionados no despacho.