Confronto com a Força Tática em Caraguatatuba terminou com a morte de um jovem após abordagem durante patrulhamento na madrugada de domingo (18), na região do Capricórnio (Delfim Verde), em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

A versão apresentada no registro policial aponta que equipes da Força Tática faziam patrulhamento ostensivo e, durante deslocamento em área de mata, visualizaram um homem, de 22 anos, saindo da vegetação. Segundo o relato, os policiais deram voz de abordagem e orientaram que ele se aproximasse.