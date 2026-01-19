Onde está Felipe? Essa é a pergunta que mobiliza familiares, amigos e colegas do motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, desaparecido desde a noite deste sábado (17), em São José dos Campos. Casado e pai, ele foi visto pela última vez após deixar funcionários da Santa Casa em casa, no bairro Santa Inês.
O celular do motorista, que recebia chamadas até a noite de domingo, sem que elas fossem atendidas, já não chama mais.
O desaparecimento do motorista tem causado comoção em São José. Funcionário da Santa Casa, ele sumiu por volta das 18h30 de sábado (17).
Segundo a família, Felipe dirigia uma Chevrolet Spin prata, de placa ENE-6790, e vestia uniforme da Santa Casa no momento em que foi visto pela última vez. Desde então, não houve mais contato, o que aumenta a angústia da esposa, dos filhos e de pessoas próximas.
Descrito como um homem alegre, trabalhador e de bom coração, Felipe é conhecido pelo comprometimento com a profissão e pelo carinho com a família.
A família pede que qualquer pessoa que tenha visto o motorista ou o veículo entre em contato imediatamente pelo telefone (12) 98116-9701 ou acione a Polícia Militar. O caso já foi comunicado às autoridades e segue sob investigação.