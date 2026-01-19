Onde está Felipe? Essa é a pergunta que mobiliza familiares, amigos e colegas do motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, desaparecido desde a noite deste sábado (17), em São José dos Campos. Casado e pai, ele foi visto pela última vez após deixar funcionários da Santa Casa em casa, no bairro Santa Inês.

O celular do motorista, que recebia chamadas até a noite de domingo, sem que elas fossem atendidas, já não chama mais.

O desaparecimento do motorista tem causado comoção em São José. Funcionário da Santa Casa, ele sumiu por volta das 18h30 de sábado (17).