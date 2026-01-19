A concessionária RioSP informou que atua em um ponto de erosão no km 146 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, após o problema ser identificado pela equipe de inspeção no sábado (17). Equipes de obras e conservação foram deslocadas para o local e, nesta segunda-feira (19), o trecho ainda registrava lentidão de cerca de 5 km, às 8h20.
Segundo a RioSP, a erosão na Dutra em São José foi percebida durante inspeção de rotina no sábado. A concessionária afirma que, assim que o problema foi identificado, deslocou equipes de obras e de conservação para executar os reparos necessários e garantir a segurança de quem passa pelo trecho.
Ainda de acordo com a empresa, a erosão foi contida no sábado, com a execução de uma contenção provisória. Mesmo com a contenção, a faixa de aceleração segue interditada no ponto afetado.
Nesta segunda, a RioSP informou que mantém os trabalhos com serviços de topografia e análise técnica na área. O objetivo é avaliar as condições do terreno e verificar a possibilidade de liberação da faixa de aceleração. Até o momento, não há previsão para a reabertura.
De acordo com a RioSP, o tráfego está fluindo pelas duas faixas de rolamento da pista expressa, sem interdições nesse trecho. A concessionária afirma que a região está devidamente sinalizada para reforçar a segurança dos motoristas.
Apesar da liberação das duas faixas da pista expressa, a erosão ainda impacta o deslocamento: no boletim divulgado pela empresa, houve registro de lentidão de aproximadamente 5 km.
A RioSP reforça a importância de que os motoristas respeitem a sinalização implantada e os limites de velocidade ao trafegarem pelo trecho. A recomendação é redobrar a atenção principalmente na aproximação do km 146, onde há área de obras e ajustes operacionais.