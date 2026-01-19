A concessionária RioSP informou que atua em um ponto de erosão no km 146 da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em São José dos Campos, após o problema ser identificado pela equipe de inspeção no sábado (17). Equipes de obras e conservação foram deslocadas para o local e, nesta segunda-feira (19), o trecho ainda registrava lentidão de cerca de 5 km, às 8h20.

Segundo a RioSP, a erosão na Dutra em São José foi percebida durante inspeção de rotina no sábado. A concessionária afirma que, assim que o problema foi identificado, deslocou equipes de obras e de conservação para executar os reparos necessários e garantir a segurança de quem passa pelo trecho.