18 de janeiro de 2026
POLÊMICA

Cheiro de maconha causa confusão na Martim de Sá, em Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Polêmica nas areias da Martim de Sá
Um banhista acionou a Polícia após sentir um forte cheiro de maconha na areia da praia da Martim de Sá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada neste sábado (17), na região conhecida como Canto Bravo.

Segundo as informações, o odor chamou a atenção de frequentadores da praia, levando um dos banhistas a solicitar a presença policial. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e realizou a abordagem de dois suspeitos.

Durante a ação, os agentes solicitaram a documentação dos envolvidos e fizeram averiguação no local. Não há informações se houve apreensão de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada como averiguação, e o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

