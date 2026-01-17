Um banhista acionou a Polícia após sentir um forte cheiro de maconha na areia da praia da Martim de Sá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. A ocorrência foi registrada neste sábado (17), na região conhecida como Canto Bravo.

Segundo as informações, o odor chamou a atenção de frequentadores da praia, levando um dos banhistas a solicitar a presença policial. Uma equipe da Polícia Militar foi até o local e realizou a abordagem de dois suspeitos.