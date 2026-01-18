O reparo definitivo da erosão registrada na Via Dutra (BR-116) vai interditar faixas no km 146, em São José dos Campos, no sentido Rio de Janeiro, a partir desta segunda-feira (19). Uma das faixas já permanece bloqueada desde a tarde de sábado (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O trecho afetado fica entre o Viaduto Bandeirante e o Viaduto da Via Cambuí. No local, a rodovia conta com três faixas de rolamento e não possui acostamento, o que aumenta o impacto de qualquer bloqueio. Na manhã deste domingo, não havia registro de congestionamento.