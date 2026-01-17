Uma erosão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) provocou a interdição de duas faixas, de um total de três, no km 146, em São José dos Campos, no sentido norte, na tarde deste sábado (17). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a ocorrência foi classificada como defeito na via, resultando em interdição parcial da rodovia. Por volta das 17h, o congestionamento no trecho já alcançava cerca de 7 quilômetros, e não havia previsão de liberação das faixas bloqueadas.

O trecho afetado fica em área urbana, o que, segundo a corporação, costuma provocar impacto imediato no fluxo de veículos sempre que há bloqueio de faixas, especialmente em horários de maior movimento.