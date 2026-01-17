18 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Erosão interdita faixas na Dutra e causa congestionamento em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A ocorrência foi classificada como defeito na via, resultando em interdição parcial da rodovia
A ocorrência foi classificada como defeito na via, resultando em interdição parcial da rodovia

Uma erosão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116) provocou a interdição de duas faixas, de um total de três, no km 146, em São José dos Campos, no sentido norte, na tarde deste sábado (17). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, a ocorrência foi classificada como defeito na via, resultando em interdição parcial da rodovia. Por volta das 17h, o congestionamento no trecho já alcançava cerca de 7 quilômetros, e não havia previsão de liberação das faixas bloqueadas.

O trecho afetado fica em área urbana, o que, segundo a corporação, costuma provocar impacto imediato no fluxo de veículos sempre que há bloqueio de faixas, especialmente em horários de maior movimento.

O que se sabe até o momento

Local: BR-116 (Via Dutra), km 146 – São José dos Campos

Sentido: Norte

Bloqueio: Duas faixas interditadas (de três)

Trânsito: Fila de aproximadamente 7 km às 17h

Liberação: Sem previsão

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a normalização do tráfego. A PRF segue acompanhando a situação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários