O motoboy Emerson de Souza Pedro, de 19 anos, morador de Caraguatatuba, busca apoio da comunidade para reconstruir sua motocicleta e voltar a trabalhar.
O veículo, uma Honda CG 160 Fan azul, foi furtado em dezembro e localizado no dia 8 de janeiro em uma área de mata, restando apenas o chassi e o motor.
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Caraguatatuba, onde o que restou do veículo foi liberado à vítima.
O crime aconteceu na noite de 11 de dezembro de 2025. Após um pneu furar, o jovem estacionou a moto próximo à sua residência, mas o veículo foi levado antes que ele pudesse retornar.
A motocicleta havia sido adquirida zero quilômetro apenas quatro meses antes do crime e ainda possui parcelas do financiamento em aberto.
Rifa solidária
Para arrecadar o valor necessário para a reposição das peças e carenagens, Emerson lançou uma rifa solidária com apoio de um amigo que cedeu o prêmio, uma tatuagem no estúdio Marcus Felipe Tattoo, em Caraguatatuba.
Atualmente desempregado e sem seu instrumento de trabalho para entregas, o jovem conta com a colaboração de interessados para retomar suas atividades.
Para adquirir um número ou ajudar de alguma outra forma, os interessados podem entrar em contato diretamente com Emerson pelo telefone (12) 99630-2724.