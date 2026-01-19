19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SOLIDARIEDADE

Motoboy faz rifa para recuperar moto depenada em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Acervo pessoal
O que restou da motocicleta de Emerson
O que restou da motocicleta de Emerson

O motoboy Emerson de Souza Pedro, de 19 anos, morador de Caraguatatuba, busca apoio da comunidade para reconstruir sua motocicleta e voltar a trabalhar.

O veículo, uma Honda CG 160 Fan azul, foi furtado em dezembro e localizado no dia 8 de janeiro em uma área de mata, restando apenas o chassi e o motor.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Caraguatatuba, onde o que restou do veículo foi liberado à vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Furto

O crime aconteceu na noite de 11 de dezembro de 2025. Após um pneu furar, o jovem estacionou a moto próximo à sua residência, mas o veículo foi levado antes que ele pudesse retornar.

A motocicleta havia sido adquirida zero quilômetro apenas quatro meses antes do crime e ainda possui parcelas do financiamento em aberto.

Rifa solidária

Para arrecadar o valor necessário para a reposição das peças e carenagens, Emerson lançou uma rifa solidária com apoio de um amigo que cedeu o prêmio, uma  tatuagem no estúdio Marcus Felipe Tattoo, em Caraguatatuba.

Atualmente desempregado e sem seu instrumento de trabalho para entregas, o jovem conta com a colaboração de interessados para retomar suas atividades.

Para adquirir um número ou ajudar de alguma outra forma, os interessados podem entrar em contato diretamente com Emerson pelo telefone (12) 99630-2724.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários