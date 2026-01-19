O motoboy Emerson de Souza Pedro, de 19 anos, morador de Caraguatatuba, busca apoio da comunidade para reconstruir sua motocicleta e voltar a trabalhar.

O veículo, uma Honda CG 160 Fan azul, foi furtado em dezembro e localizado no dia 8 de janeiro em uma área de mata, restando apenas o chassi e o motor.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Caraguatatuba, onde o que restou do veículo foi liberado à vítima.