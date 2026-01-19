19 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Milclean e Simoldes oferecem 105 vagas em mutirão de emprego

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caçapava realizará, nesta quinta-feira (22), um mutirão de empregos com a oferta de 105 vagas de trabalho para as empresas Milclean e Simoldes.

A ação acontecerá a partir das 8h, na Igreja da Cidade, localizada na Avenida da Saudade, Jardim Campo Grande.

Está prevista a distribuição de 500 senhas no processo intermediado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Como participar

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao local portando documento com foto, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

É necessário ter 18 anos completos. Não é exigida experiência prévia.

