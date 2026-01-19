A Prefeitura de Caçapava realizará, nesta quinta-feira (22), um mutirão de empregos com a oferta de 105 vagas de trabalho para as empresas Milclean e Simoldes.
A ação acontecerá a partir das 8h, na Igreja da Cidade, localizada na Avenida da Saudade, Jardim Campo Grande.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Está prevista a distribuição de 500 senhas no processo intermediado pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).
Como participar
Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao local portando documento com foto, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho.
É necessário ter 18 anos completos. Não é exigida experiência prévia.