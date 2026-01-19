A Prefeitura de Caçapava realizará, nesta quinta-feira (22), um mutirão de empregos com a oferta de 105 vagas de trabalho para as empresas Milclean e Simoldes.

A ação acontecerá a partir das 8h, na Igreja da Cidade, localizada na Avenida da Saudade, Jardim Campo Grande.

