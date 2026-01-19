Uma tentativa de homicídio terminou com um homem preso em flagrante após uma mulher pedir socorro dentro de uma casa na Vila Industrial, em São José dos Campos, na manhã de domingo (18). A Polícia Militar precisou arrombar a porta de casa para salvar as vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica e recebeu novas ligações informando que a vítima, de 21 anos, estava trancada no imóvel e que o agressor, de 31 anos, estaria armado com uma faca ou facão. A ocorrência foi registrada na rua Francisco Pereira Filho, na Vila Industrial.