Uma tentativa de homicídio terminou com um homem preso em flagrante após uma mulher pedir socorro dentro de uma casa na Vila Industrial, em São José dos Campos, na manhã de domingo (18). A Polícia Militar precisou arrombar a porta de casa para salvar as vítimas.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica e recebeu novas ligações informando que a vítima, de 21 anos, estava trancada no imóvel e que o agressor, de 31 anos, estaria armado com uma faca ou facão. A ocorrência foi registrada na rua Francisco Pereira Filho, na Vila Industrial.
De acordo com o registro, quando a equipe chegou ao endereço, um morador apontado como dono da residência abordou os policiais e indicou que o autor estava dentro da casa com a mulher. A porta estaria travada por algum objeto e, ainda conforme o boletim, os policiais precisaram arrombá-la para entrar.
No interior do imóvel, os policiais encontraram o suspeito no chão junto da vítima. A mulher apresentava vermelhidão no pescoço e relatou que foi enforcada e ameaçada com um facão encostado no peito, com a frase de que ele iria matá-la, conforme o boletim.
O mesmo registro aponta que o morador da casa relatou ter sido ameaçado e agredido pelo suspeito durante a confusão. Ele informou que tentou intervir para proteger a mulher, mas acabou empurrado, agredido e, ainda segundo sua versão, chegou a simular desmaio para permitir que a vítima escapasse.
O boletim cita também a presença de uma jovem menor de idade no local, que teria sido orientada a voltar para casa por conta do consumo de bebida alcoólica. Ainda assim, conforme o relato do morador, ela teria tentado ajudar durante a agressão e também foi atacada.
Em depoimento anexado ao boletim, a mulher descreveu que, após consumo de álcool e drogas, o suspeito passou a agir de maneira estranha e repetia que “o demônio tinha uma mensagem”. Ela afirmou que ele pegou um facão, colocou a lâmina em seu peito e, depois, passou a agredi-la com socos e a enforcá-la, mantendo-a presa até a chegada da polícia.
A reportagem preserva a identificação das vítimas e de testemunhas por se tratar de um caso com violência e por envolver pessoa menor de idade no contexto da ocorrência. O suspeito, segundo o boletim, negou as agressões ao prestar sua versão.
O objeto apontado como usado nas ameaças foi apresentado à polícia e apreendido para perícia, conforme o registro. O delegado determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio em São José dos Campos, por entender que houve indícios de autoria e materialidade.
De acordo com o boletim, não foi arbitrada fiança porque a pena máxima prevista ultrapassa quatro anos. O preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava e deve ser apresentado em audiência de custódia.
O documento registra que foi requisitado exame ao IML e que a vítima mulher apresentou lesões corporais leves, enquanto os demais envolvidos não tiveram lesões constatadas no atendimento pericial mencionado no boletim.