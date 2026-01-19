19 de janeiro de 2026
RETORNO SEGURO

Polícia apreende 10 kg de drogas em retorno de 'saidinha' em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Varreduras foram feitas com auxílio de cães de fato
A Polícia Penal do Estado de São Paulo promoveu a Operação Retorno Seguro, que resultou na apreensão de mais de 10 kg de drogas e 50 aparelhos celulares que ficariam em poder dos detentos de regime semiaberto em retorno de atividade externa ou saída temporária (entre 23 de dezembro e 5 de janeiro).

A ação ocorreu em diversos estabelecimentos penais paulistas. Foram realizadas varreduras com participação de cães de faro, visando impedir que os ilícitos fossem levados para o interior das unidades prisionais.

Os ilícitos foram localizados escondidos no perímetro externo dos presídios e seriam recuperados por custodiados do regime semiaberto durante a realização de atividades laborais nos locais de varredura.

Ao todo, os agentes apreenderam:

  • 9,4 kg de maconha
  • 705 g de cocaína
  • 114 g de haxixe
  • 53 unidades de drogas sintéticas
  • 50 aparelhos celulares

A Operação Retorno Seguro foi implementada em março de 2025, desde então é realizada no período da volta das saídas temporárias.

