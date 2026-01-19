A Polícia Penal do Estado de São Paulo promoveu a Operação Retorno Seguro, que resultou na apreensão de mais de 10 kg de drogas e 50 aparelhos celulares que ficariam em poder dos detentos de regime semiaberto em retorno de atividade externa ou saída temporária (entre 23 de dezembro e 5 de janeiro).
A ação ocorreu em diversos estabelecimentos penais paulistas. Foram realizadas varreduras com participação de cães de faro, visando impedir que os ilícitos fossem levados para o interior das unidades prisionais.
Os ilícitos foram localizados escondidos no perímetro externo dos presídios e seriam recuperados por custodiados do regime semiaberto durante a realização de atividades laborais nos locais de varredura.
Ao todo, os agentes apreenderam:
- 9,4 kg de maconha
- 705 g de cocaína
- 114 g de haxixe
- 53 unidades de drogas sintéticas
- 50 aparelhos celulares
A Operação Retorno Seguro foi implementada em março de 2025, desde então é realizada no período da volta das saídas temporárias.