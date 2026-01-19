A Polícia Penal do Estado de São Paulo promoveu a Operação Retorno Seguro, que resultou na apreensão de mais de 10 kg de drogas e 50 aparelhos celulares que ficariam em poder dos detentos de regime semiaberto em retorno de atividade externa ou saída temporária (entre 23 de dezembro e 5 de janeiro).

A ação ocorreu em diversos estabelecimentos penais paulistas. Foram realizadas varreduras com participação de cães de faro, visando impedir que os ilícitos fossem levados para o interior das unidades prisionais.

