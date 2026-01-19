Dois homens foram presos em posse de um revólver no bairro Vila dos Comerciários 2, em Lorena.

A prisão aconteceu no domingo (18), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp