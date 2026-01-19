19 de janeiro de 2026
PORTE ILEGAL DE ARMA

Baep prende dois homens com arma de numeração raspada em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de um revólver no bairro Vila dos Comerciários II, em Lorena
Apreensão de um revólver no bairro Vila dos Comerciários II, em Lorena

Dois homens foram presos em posse de um revólver no bairro Vila dos Comerciários 2, em Lorena.

A prisão aconteceu no domingo (18), durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pela região.

Em abordagem a um veículo, os dois homens foram identificados e, com eles, localizado um revólver Taurus, calibre .32, com numeração suprimida e duas munições intactas.

A ocorrência foi conduzida à Central de Flagrantes de Guaratinguetá, onde ambos permaneceram à disposição da Justiça.

