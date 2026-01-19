A Polícia Penal do Estado de São Paulo divulgou o balanço das apreensões realizadas nas unidades prisionais durante o ano de 2025.
Ao todo, foram interceptados 258 kg de drogas e 2.011 aparelhos celulares nas entradas de visitas às casas de detenção paulistas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além desses itens, os agentes apreenderam cerca de 633 litros de "Maria Louca", bebida alcoólica artesanal produzida com restos de alimentos.
Os dados abrangem ações em presídios de regime fechado e semiaberto.
Ocorrências
No regime fechado, a maioria dos ilícitos foi descoberta durante a revista mecânica via escâner corporal com visitantes.
Os itens, em geral, são ingeridos, ocultos junto ao corpo ou escondidos em encomendas enviadas por familiares.
Já no regime semiaberto, a maior parte das apreensões ocorreu em áreas externas ou com custodiados que retornavam de saídas temporárias, trabalho ou estudo.
Apreensões
Os entorpecentes apreendidos foram divididos entre maconha, cocaína, haxixe, crack e drogas sintéticas, sendo:
- 3.281 unidades de drogas sintéticas
- 233 kg de maconha
- 22 kg de cocaína
- 2 kg de haxixe
- 224 g de crack
Além das drogas foram apreendidos:
-
2.011 aparelhos celulares
-
633 litros de "Maria Louca"
Todo o material recolhido foi encaminhado para registro de Boletim de Ocorrência, perícia técnico-científica e abertura de processos de apuração administrativa.