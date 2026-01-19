A Polícia Penal do Estado de São Paulo divulgou o balanço das apreensões realizadas nas unidades prisionais durante o ano de 2025.

Ao todo, foram interceptados 258 kg de drogas e 2.011 aparelhos celulares nas entradas de visitas às casas de detenção paulistas.

