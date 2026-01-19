19 de janeiro de 2026
BALANÇO 2025

Polícia barra drogas e 2.000 celulares em visitas a presídios

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Polícia Penal interceptou drogas que seriam entregues aos detentos
Polícia Penal interceptou drogas que seriam entregues aos detentos

A Polícia Penal do Estado de São Paulo divulgou o balanço das apreensões realizadas nas unidades prisionais durante o ano de 2025.

Ao todo, foram interceptados 258 kg de drogas e 2.011 aparelhos celulares nas entradas de visitas às casas de detenção paulistas.

Além desses itens, os agentes apreenderam cerca de 633 litros de "Maria Louca", bebida alcoólica artesanal produzida com restos de alimentos.

Os dados abrangem ações em presídios de regime fechado e semiaberto.

Ocorrências

No regime fechado, a maioria dos ilícitos foi descoberta durante a revista mecânica via escâner corporal com visitantes.

Os itens, em geral, são ingeridos, ocultos junto ao corpo ou escondidos em encomendas enviadas por familiares.

Já no regime semiaberto, a maior parte das apreensões ocorreu em áreas externas ou com custodiados que retornavam de saídas temporárias, trabalho ou estudo.

Apreensões

Os entorpecentes apreendidos foram divididos entre maconha, cocaína, haxixe, crack e drogas sintéticas, sendo:

  • 3.281 unidades de drogas sintéticas
  • 233 kg de maconha
  • 22 kg de cocaína
  • 2 kg de haxixe
  • 224 g de crack

Além das drogas  foram apreendidos:

  • 2.011 aparelhos celulares

  • 633 litros de "Maria Louca"

Todo o material recolhido foi encaminhado para registro de Boletim de Ocorrência, perícia técnico-científica e abertura de processos de apuração administrativa.

