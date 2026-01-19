19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CINCO PONTOS NA CNH

Justiça libera multa por falta de pagamento no Free Flow da Dutra

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CCR
Free Flow
Free Flow

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a aplicação de multa por evasão de pedágio para motoristas que não pagarem a tarifa no sistema Free Flow da Rodovia Presidente Dutra.

A decisão atende ao entendimento da União de que a tecnologia substitui a praça física, tornando o inadimplemento uma infração de trânsito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as normas vigentes, a infração por não pagamento da tarifa computa cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possui um valor significativamente superior à tarifa original do trecho percorrido.

Como funciona o Free Flow

Diferente dos pedágios tradicionais, o Free Flow na BR-116 (trecho São Paulo-Rio de Janeiro) não possui cancelas. O sistema opera da seguinte forma por meio de registros eletrônicos nos pórticos instalados na rodovia que identificam o veículo sem necessidade de parada.

O sistema calcula o valor proporcional ao trecho utilizado, e o motorista deve quitar o débito via site ou aplicativo da concessionária posteriormente.

A operação teve início no final do ano passado e as cobranças aos primeiros usuários estão sendo processadas este ano.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários