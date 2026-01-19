O Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou a aplicação de multa por evasão de pedágio para motoristas que não pagarem a tarifa no sistema Free Flow da Rodovia Presidente Dutra.

A decisão atende ao entendimento da União de que a tecnologia substitui a praça física, tornando o inadimplemento uma infração de trânsito.

