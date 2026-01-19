19 de janeiro de 2026
FOGO

Incêndio atinge casa na avenida Caiçara, em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Bombeiros fizeram o rescaldo e deixaram a área em segurança
Uma residência na avenida Caiçara, no bairro da Armação, em Ilhabela, foi atingida por um incêndio na tarde de domingo (18).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência por volta das 13h08 e, quando a equipe chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por populares.

Foi realizado o rescaldo e a área foi deixada em segurança. Ninguém ficou ferido. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

