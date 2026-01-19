Um jovem de 18 anos e um adolescente foram arremessados sobre um carro após bater a mobilete no veículo, que estava estacionado. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), por volta de 0h24, na avenida Espírito Santo, na região central de Caraguatatuba.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a dupla na mobilete fugiu após avistar uma viatura do policiamento, quando colidiu em um veiculo de passeio que estava estacionado.
Em decorrência da colisão, os dois ocupantes da mobilete foram arremessados sobre o veículo estacionado.
O resgate conduziu o jovem de 18 anos com diversas escoriações pelo corpo e o Samu conduziu o adolescente, também com escoriações pelo corpo. Ambos foram levados à Santa Casa da cidade.