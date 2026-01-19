Um jovem de 18 anos e um adolescente foram arremessados sobre um carro após bater a mobilete no veículo, que estava estacionado. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), por volta de 0h24, na avenida Espírito Santo, na região central de Caraguatatuba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a dupla na mobilete fugiu após avistar uma viatura do policiamento, quando colidiu em um veiculo de passeio que estava estacionado.

Em decorrência da colisão, os dois ocupantes da mobilete foram arremessados sobre o veículo estacionado.