19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDO

Onde está Lucas? Pais fazem apelo para encontrar filho no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lucas Donizetti Santana está desaparecido há 14 dias
Lucas Donizetti Santana está desaparecido há 14 dias

Os pais de Lucas Donizetti Santana, de 43 anos, que está desaparecido desde o dia 5 de janeiro em Cruzeiro, fizeram um pedido emocionado para que o filho retorne para casa ou entre em contato com a família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O apelo foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais na tentativa de ampliar o alcance das buscas e sensibilizar quem possa ter informações sobre o paradeiro dele.

Lucas foi visto pela última vez após sair de sua residência, no bairro Jardim Paraíso, por volta das 8h. Segundo o boletim de ocorrência, ele acordou, tomou café com a esposa e informou que levaria o filho até a academia. Em seguida, disse que participaria de uma suposta integração na empresa Maxion, em Cruzeiro.

De acordo com a família, o último contato feito por Lucas ocorreu às 11h18, por meio do WhatsApp, quando informou que havia realizado um depósito de R$ 200 e que estaria sendo chamado para a integração. Após esse horário, ele não respondeu mais mensagens e não atendeu ligações.

Ainda conforme o registro policial, por volta das 20h54, a esposa recebeu um e-mail de atualização do aplicativo BlaBlaCar, indicando possível acesso à conta no celular de Lucas, o que aumentou a preocupação da família.

A mulher compareceu à delegacia na manhã do dia 6 de janeiro para registrar oficialmente o desaparecimento. No boletim, ela relatou que Lucas é uma pessoa tranquila, trabalhadora, sem histórico de problemas de saúde, não faz uso de medicamentos e que o casal não havia tido desentendimentos recentes.

Lucas possui pele branca, cabelo encaracolado curto, barba rala, olhos castanhos claros, estatura baixa e um pouco de barriga. No dia do desaparecimento, ele estava em uma bicicleta azul e vestia camiseta azul com listras brancas, calça jeans preta, boné marrom e tênis branco da marca Nike.

O boletim de ocorrência também aponta que, ao entrar em contato com a empresa Maxion, a esposa foi informada de que Lucas havia sido desligado há cerca de três meses da companhia, não havia integração marcada para a data mencionada e que ele não compareceu ao local.

A investigação está sob responsabilidade da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Informações que possam ajudar a localizar Lucas podem ser repassadas diretamente à DIG pelo WhatsApp (12) 3143-7253.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários