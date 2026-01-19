Os pais de Lucas Donizetti Santana, de 43 anos, que está desaparecido desde o dia 5 de janeiro em Cruzeiro, fizeram um pedido emocionado para que o filho retorne para casa ou entre em contato com a família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O apelo foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais na tentativa de ampliar o alcance das buscas e sensibilizar quem possa ter informações sobre o paradeiro dele.