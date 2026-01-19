Os pais de Lucas Donizetti Santana, de 43 anos, que está desaparecido desde o dia 5 de janeiro em Cruzeiro, fizeram um pedido emocionado para que o filho retorne para casa ou entre em contato com a família.
O apelo foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais na tentativa de ampliar o alcance das buscas e sensibilizar quem possa ter informações sobre o paradeiro dele.
Lucas foi visto pela última vez após sair de sua residência, no bairro Jardim Paraíso, por volta das 8h. Segundo o boletim de ocorrência, ele acordou, tomou café com a esposa e informou que levaria o filho até a academia. Em seguida, disse que participaria de uma suposta integração na empresa Maxion, em Cruzeiro.
De acordo com a família, o último contato feito por Lucas ocorreu às 11h18, por meio do WhatsApp, quando informou que havia realizado um depósito de R$ 200 e que estaria sendo chamado para a integração. Após esse horário, ele não respondeu mais mensagens e não atendeu ligações.
Ainda conforme o registro policial, por volta das 20h54, a esposa recebeu um e-mail de atualização do aplicativo BlaBlaCar, indicando possível acesso à conta no celular de Lucas, o que aumentou a preocupação da família.
A mulher compareceu à delegacia na manhã do dia 6 de janeiro para registrar oficialmente o desaparecimento. No boletim, ela relatou que Lucas é uma pessoa tranquila, trabalhadora, sem histórico de problemas de saúde, não faz uso de medicamentos e que o casal não havia tido desentendimentos recentes.
Lucas possui pele branca, cabelo encaracolado curto, barba rala, olhos castanhos claros, estatura baixa e um pouco de barriga. No dia do desaparecimento, ele estava em uma bicicleta azul e vestia camiseta azul com listras brancas, calça jeans preta, boné marrom e tênis branco da marca Nike.
O boletim de ocorrência também aponta que, ao entrar em contato com a empresa Maxion, a esposa foi informada de que Lucas havia sido desligado há cerca de três meses da companhia, não havia integração marcada para a data mencionada e que ele não compareceu ao local.
A investigação está sob responsabilidade da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Informações que possam ajudar a localizar Lucas podem ser repassadas diretamente à DIG pelo WhatsApp (12) 3143-7253.