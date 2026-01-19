Policiais militares da Força Tática em São Sebastião prenderam cinco pessoas (três homens e duas mulheres) na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Amélia, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.

A ação ocorreu na madrugada de domingo (18), durante patrulhamento pela região.

Ocorrência

A equipe policial visualizou o grupo que, ao perceber a aproximação da viatura, se dispersou em direções distintas, levantando suspeita.