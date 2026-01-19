19 de janeiro de 2026
EM SÃO SEBASTIÃO

Cinco ladrões de celulares são presos e 17 aparelhos recuperados

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
17 aparelhos foram recuperados em ação da Força Tática
17 aparelhos foram recuperados em ação da Força Tática

Policiais militares da Força Tática em São Sebastião prenderam cinco pessoas (três homens e duas mulheres) na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Amélia, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.

A ação ocorreu na madrugada de domingo (18), durante patrulhamento pela região.

Ocorrência

A equipe policial visualizou o grupo que, ao perceber a aproximação da viatura, se dispersou em direções distintas, levantando suspeita.

Foi realizada a abordagem, sendo inicialmente detidos as duas mulheres e um dos homens.

Com as mulheres, foram localizados aparelhos celulares, enquanto, com esse primeiro homem, nada de ilícito foi encontrado.Os outros dois homens tentaram fugir a pé, mas foram alcançados após breve acompanhamento.

Apreensões

Com um deles, os policiais localizaram a chave de um veículo GM/Onix vermelho estacionado nas proximidades, além de R$ 1.186 em espécie e um aparelho celular.

Com o último suspeito, foi encontrada uma bolsa tiracolo contendo oito aparelhos celulares e outros cinco aparelhos presos ao corpo, ocultos sob vestimenta tipo lycra, bem como R$ 292 em dinheiro.

No total, a apreensão somou nove iPhones, oito aparelhos Android e R$ 1.478 em espécie.

Em vistoria no interior do veículo, foram encontrados dois rolos de fita adesiva e um rolo de papel-alumínio, materiais utilizados para embalar os celulares com o objetivo de dificultar o rastreamento.

Um dos envolvidos declarou espontaneamente que adquiria os aparelhos de outro integrante da quadrilha, pagando em dinheiro ou via PIX.

Vítimas

No decorrer da ação, seguindo o sinal de localização do aparelho, uma vítima compareceu ao local e informou que seu celular havia sido furtado em um show na avenida Altino Arantes.

A vítima reconheceu seu aparelho de imediato.

Posteriormente, uma segunda vítima também compareceu à unidade policial e identificou seu celular entre os itens recuperados.

Prisões

Os cinco suspeitos e todos os objetos apreendidos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de São Sebastião.

Eles permaneceram à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.

