Policiais militares da Força Tática em São Sebastião prenderam cinco pessoas (três homens e duas mulheres) na Rua Minas Gerais, no bairro Vila Amélia, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.
A ação ocorreu na madrugada de domingo (18), durante patrulhamento pela região.
Ocorrência
A equipe policial visualizou o grupo que, ao perceber a aproximação da viatura, se dispersou em direções distintas, levantando suspeita.
Foi realizada a abordagem, sendo inicialmente detidos as duas mulheres e um dos homens.
Com as mulheres, foram localizados aparelhos celulares, enquanto, com esse primeiro homem, nada de ilícito foi encontrado.Os outros dois homens tentaram fugir a pé, mas foram alcançados após breve acompanhamento.
Apreensões
Com um deles, os policiais localizaram a chave de um veículo GM/Onix vermelho estacionado nas proximidades, além de R$ 1.186 em espécie e um aparelho celular.
Com o último suspeito, foi encontrada uma bolsa tiracolo contendo oito aparelhos celulares e outros cinco aparelhos presos ao corpo, ocultos sob vestimenta tipo lycra, bem como R$ 292 em dinheiro.
No total, a apreensão somou nove iPhones, oito aparelhos Android e R$ 1.478 em espécie.
Em vistoria no interior do veículo, foram encontrados dois rolos de fita adesiva e um rolo de papel-alumínio, materiais utilizados para embalar os celulares com o objetivo de dificultar o rastreamento.
Um dos envolvidos declarou espontaneamente que adquiria os aparelhos de outro integrante da quadrilha, pagando em dinheiro ou via PIX.
Vítimas
No decorrer da ação, seguindo o sinal de localização do aparelho, uma vítima compareceu ao local e informou que seu celular havia sido furtado em um show na avenida Altino Arantes.
A vítima reconheceu seu aparelho de imediato.
Posteriormente, uma segunda vítima também compareceu à unidade policial e identificou seu celular entre os itens recuperados.
Prisões
Os cinco suspeitos e todos os objetos apreendidos foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de São Sebastião.
Eles permaneceram à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e receptação qualificada.