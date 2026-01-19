Flagrante no telão do CSI (Centro de Segurança Integrada) ajudou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba a prender um homem suspeito de furtar cabos na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), na altura do km 12, no bairro Bonsucesso, na madrugada de sábado (17). Não há registro de feridos na ocorrência.

Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi registrada por volta das 3h17, após equipes serem acionadas pelo CSI, que identificou, por câmeras de monitoramento, quatro indivíduos praticando o furto de cabos na região.