Flagrante no telão do CSI (Centro de Segurança Integrada) ajudou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba a prender um homem suspeito de furtar cabos na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), na altura do km 12, no bairro Bonsucesso, na madrugada de sábado (17). Não há registro de feridos na ocorrência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi registrada por volta das 3h17, após equipes serem acionadas pelo CSI, que identificou, por câmeras de monitoramento, quatro indivíduos praticando o furto de cabos na região.
O flagrante no telão do sistema de monitoramento indicou a movimentação suspeita no Bonsucesso. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante a ação, a GCM conseguiu deter um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais A.L.D.S.
No flagrante, os agentes localizaram com o suspeito um arco de serra e um canivete. No interior do carro (um Chevrolet Onix), foram encontrados aproximadamente 200 quilos de cabos já cortados, além de ferramentas usadas no furto, como alicate de corte grande e torquês.
De acordo com o relato da GCM, na ocorrência o homem informou que teria vindo da cidade de Taubaté com o objetivo de cometer o crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto.
Os materiais e o veículo usados na ação foram apreendidos e o suspeito permanece à disposição da Justiça.