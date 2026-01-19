19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FURTO DE CABOS

GCM apreende 200 kg de fios e prende suspeito de Taubaté em Pinda

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Suspeitos foram flagrados pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada)
Suspeitos foram flagrados pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada)

Flagrante no telão do CSI (Centro de Segurança Integrada) ajudou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Pindamonhangaba a prender um homem suspeito de furtar cabos na rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo (SP-132), na altura do km 12, no bairro Bonsucesso, na madrugada de sábado (17). Não há registro de feridos na ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Prefeitura, a ocorrência foi registrada por volta das 3h17, após equipes serem acionadas pelo CSI, que identificou, por câmeras de monitoramento, quatro indivíduos praticando o furto de cabos na região.

O flagrante no telão do sistema de monitoramento indicou a movimentação suspeita no Bonsucesso. Com a chegada da viatura, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata. Durante a ação, a GCM conseguiu deter um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais A.L.D.S.

No flagrante, os agentes localizaram com o suspeito um arco de serra e um canivete. No interior do carro (um Chevrolet Onix), foram encontrados aproximadamente 200 quilos de cabos já cortados, além de ferramentas usadas no furto, como alicate de corte grande e torquês.

De acordo com o relato da GCM, na ocorrência o homem informou que teria vindo da cidade de Taubaté com o objetivo de cometer o crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto.

Os materiais e o veículo usados na ação foram apreendidos e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários