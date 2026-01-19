Um homem foi preso em flagrante após assaltar um estabelecimento comercial no bairro Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (18), quando ele entrou na loja utilizando uma faca para ameaçar funcionários e clientes.
Em uma cesta do próprio estabelecimento, ele subtraiu bebidas alcoólicas e produtos alimentícios no valor de R$ 323.
Ao tentar fugir, foi detido pelos funcionários do local até a chegada da Polícia Militar.
Ocorrência
A equipe do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada por volta das 11h10 para atender uma ocorrência em andamento na rua Paulo Setúbal.
No local, os policiais encontraram o indivíduo já contido pelos colaboradores do comércio na área externa da loja.
Ele foi devidamente abordado e conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.
Os itens foram devolvidos ao proprietário, e o assaltante permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de roubo.