Um homem foi preso em flagrante após assaltar um estabelecimento comercial no bairro Jardim São Dimas, região central de São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (18), quando ele entrou na loja utilizando uma faca para ameaçar funcionários e clientes.

