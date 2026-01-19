O cantor Luan Pereira passa bem após sentir-se mal depois do show realizado na noite de sexta-feira (16) em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no Litoral Norte. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado de ambulância ao Hospital de Clínicas da Costa Sul, onde foi atendido e recebeu alta médica por volta de 2h30 de sábado (17).
A informação foi divulgada em nota oficial pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde. Segundo o comunicado, o cantor apresentou taquicardia e, após exames, foi constatada desidratação e crise de hipoglicemia (queda de açúcar no sangue). O quadro foi tratado com hidratação endovenosa e correção da glicemia, com melhora ainda durante o atendimento.
De acordo com a Prefeitura, Luan Pereira se sentiu mal após o show na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga. A equipe de saúde realizou os primeiros socorros ainda no local do evento e, na sequência, o artista foi encaminhado de ambulância ao Hospital de Clínicas da Costa Sul, que fica no próprio bairro.
O show do cantor Luan Pereira integra a programação do Festival de Verão em São Sebastião, na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga.
Na nota oficial, a Prefeitura informou que o cantor Luan Pereira apresentou taquicardia e que os exames constataram desidratação e crise de hipoglicemia. Após hidratação endovenosa e correção da glicemia, o quadro já era de melhora, e o artista recebeu alta médica durante a madrugada.
A Prefeitura afirmou que a estrutura e organização dos eventos da temporada de verão são planejadas pelas equipes do município. Além do reforço na segurança, a gestão diz que há reforço também na saúde para atender quem precisar durante os eventos.