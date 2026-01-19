O cantor Luan Pereira passa bem após sentir-se mal depois do show realizado na noite de sexta-feira (16) em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião, no Litoral Norte. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi levado de ambulância ao Hospital de Clínicas da Costa Sul, onde foi atendido e recebeu alta médica por volta de 2h30 de sábado (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação foi divulgada em nota oficial pela Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Saúde. Segundo o comunicado, o cantor apresentou taquicardia e, após exames, foi constatada desidratação e crise de hipoglicemia (queda de açúcar no sangue). O quadro foi tratado com hidratação endovenosa e correção da glicemia, com melhora ainda durante o atendimento.