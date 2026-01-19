A taxa do Carnaval 2026 em São Luiz do Paraitinga já tem valores definidos e pode chegar a R$ 600, conforme o tipo de veículo. O valor começa em R$ 20 para motos e R$ 50 aos carros.

A atualização foi publicada em lei municipal no fim de 2025 e vale para a cobrança da TPA (Taxa de Preservação Ambiental e de Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural) durante eventos promovidos pelo poder público — como o Carnaval de Marchinhas 2026. A taxa é cobrada no acesso à cidade e tem objetivo de reforçar ações de preservação, limpeza, segurança, saúde e infraestrutura turística.