A bordo de uma BMW, um homem foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia na noite deste último sábado (17), em São José dos Campos.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar na avenida Shishima Hifume, no Urbanova, bairro nobre da cidade.

"Policiais militares do 1º BPM-I realizavam fiscalização de trânsito na, no bairro Urbanova, quando abordaram uma BMW de cor preta. Após realizar consulta aos antecedentes criminais do condutor, constatou-se um mandado de prisão civil, por pensão alimentícia, aberto em seu desfavor, válido até 05/09/2028", informou a PM.