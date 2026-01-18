19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PROCURADO

Homem é preso em BMW por falta de pensão alimentícia em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A bordo de uma BMW, um homem foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia na noite deste último sábado (17), em São José dos Campos.

A prisão foi efetuada pela Polícia Militar na avenida Shishima Hifume, no Urbanova, bairro nobre da cidade.

"Policiais militares do 1º BPM-I realizavam fiscalização de trânsito na, no bairro Urbanova, quando abordaram uma BMW de cor preta. Após realizar consulta aos antecedentes criminais do condutor, constatou-se um mandado de prisão civil, por pensão alimentícia, aberto em seu desfavor, válido até 05/09/2028", informou a PM.

"Deste modo, o condutor foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça", completou a nota da polícia.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários