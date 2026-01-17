Um veículo pegou fogo na manhã deste sábado (17) no estacionamento externo do Jacareí Shopping, em Jacareí, mobilizando a brigada de incêndio do empreendimento e equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas no local, a proprietária do automóvel havia acabado de estacionar corretamente na vaga e desceu do veículo acompanhada da filha. Pouco tempo depois, as duas perceberam fumaça saindo da parte inferior do carro.

Em questão de instantes, as chamas se espalharam, impossibilitando qualquer tentativa inicial de contenção. A brigada de incêndio do shopping foi acionada e conseguiu reduzir a intensidade do fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o combate final às chamas.