Homem com facão ameaça matar esposa e acaba preso pela PM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso em São José dos Campos neste domingo (18) após tentar matar a própria mulher com um facão.

A prisão foi efetuada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Industrial, na zona leste da cidade.

Segundo a polícia, o homem "estaria agredindo uma mulher dentro de uma residência e portando um facão".

"Ao chegarem ao local, as equipes ouviram pedidos de socorro vindos do interior da casa. Como o homem se recusou a abrir a porta e havia risco iminente à vítima, os policiais entraram no imóvel", informou a PM.

Dentro da casa, os policiais encontraram o homem segurando a vítima e a ameaçando.  "O criminoso foi imediatamente contido e preso", informou a PM.

O homem foi conduzido a Central de Polícia Judiciária , onde permaneceu à disposição da Justiça por tentativa de homicídio.

