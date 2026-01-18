Um homem foi preso em São José dos Campos neste domingo (18) após tentar matar a própria mulher com um facão.

A prisão foi efetuada por policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Vila Industrial, na zona leste da cidade.

Segundo a polícia, o homem "estaria agredindo uma mulher dentro de uma residência e portando um facão".