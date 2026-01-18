Um vídeo registrado no sábado (17) flagrou um carro trafegando na contramão no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião, no Litoral Norte.
As imagens foram gravadas por Flávio Freitas, médico e morador de Ilhabela, por volta das 10h, enquanto ele seguia no sentido Caraguatatuba. Segundo relato, o veículo foi visto logo no início do contorno, cerca de 50 metros após o começo do trecho.
De acordo com Flávio, a situação assustou motoristas que trafegavam corretamente pela via. Um carro que seguia à frente precisou desviar bruscamente para evitar uma colisão frontal.
“Foi um absurdo. Eu estava levando minha esposa para fazer uma ressonância em Caraguatatuba. Pouco depois de entrar no Contorno Sul, nos deparamos com um veículo vindo na contramão. Foi um susto enorme”, relatou.