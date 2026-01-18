Um vídeo registrado no sábado (17) flagrou um carro trafegando na contramão no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião, no Litoral Norte.

As imagens foram gravadas por Flávio Freitas, médico e morador de Ilhabela, por volta das 10h, enquanto ele seguia no sentido Caraguatatuba. Segundo relato, o veículo foi visto logo no início do contorno, cerca de 50 metros após o começo do trecho.