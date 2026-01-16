A forte chuva que atingiu São José dos Campos na noite desta sexta-feira (16) causou transtornos e levou ao adiamento da estreia do Circo Encantado no município.
O espetáculo estava previsto para estrear nesta sexta-feira, em área localizada na Avenida João Marson, nas proximidades do Atacadão, mas precisou ser transferido para este sábado, após parte da estrutura do circo ficar alagada. O acúmulo de água comprometeu as condições de segurança e inviabilizou a apresentação no horário programado.
Além dos danos à estrutura do circo, a chuva provocou alagamento total da Avenida Juscelino Kubitschek (JK), que passa em frente ao local, dificultando o tráfego de veículos e o deslocamento de moradores e espectadores.
A chuva intensa deixou rastros de problemas em diferentes pontos da cidade, com registros de alagamentos e transtornos no trânsito. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos.
A organização do circo informou que trabalha para garantir a normalização da estrutura e a realização segura do espetáculo na nova data.
