CHUVAS

Galho cai e derruba telhado de pastelaria de SJC

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um galho de árvore caiu em cima de uma pastelaria no Jardim Oriente, em São José dos Campos, no início da noite desta sexta-feira (16). Com a queda, parte do telhado do estabelecimento comercial desabou.

No entanto, não houve feridos, mas a pastelaria na zona sul da cidade não poderá funcionar nesta noite. Nas redes sociais, os proprietários divulgaram um vídeo com os estragos. “Pessoal, não vamos poder atender, acabou de desabar o telhado da pastelaria por conta da chuva muito forte, caiu um galho grande em cima do telhado”, diz a mensagem.

Essa pastelaria é um dos muitos locais atingidos pela forte chuva desta sexta-feira na cidade da região. Segundo dados do Climatempo, a previsão é de mais chuva com possibilidade de tempestade para este sábado e domingo.

