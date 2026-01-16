Um galho de árvore caiu em cima de uma pastelaria no Jardim Oriente, em São José dos Campos, no início da noite desta sexta-feira (16). Com a queda, parte do telhado do estabelecimento comercial desabou.

No entanto, não houve feridos, mas a pastelaria na zona sul da cidade não poderá funcionar nesta noite. Nas redes sociais, os proprietários divulgaram um vídeo com os estragos. “Pessoal, não vamos poder atender, acabou de desabar o telhado da pastelaria por conta da chuva muito forte, caiu um galho grande em cima do telhado”, diz a mensagem.