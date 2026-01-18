A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (18), um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, desobediência e posse de drogas em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada por volta da 1h, na Rua Dr. Carvalho, conhecida como Rua do Meio.

De acordo com a PM, a prisão ocorreu durante uma ação de fiscalização de trânsito. Ao receber ordem de parada, o condutor do veículo desobedeceu à determinação policial, avançou contra um dos agentes e fugiu em alta velocidade. Durante a tentativa de escape, o motorista realizou manobras perigosas, chegou a subir na calçada e colocou em risco a integridade de pedestres.

As equipes iniciaram acompanhamento e a fuga terminou após o automóvel colidir contra uma árvore. No interior do veículo estavam quatro ocupantes. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma pistola de uso restrito, com numeração suprimida, municiada com 14 munições intactas, além de entorpecentes: uma pedra de crack, três porções de skunk e uma porção de haxixe.