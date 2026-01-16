Uma chuva forte atingiu São José dos Campos no começo da noite desta sexta-feira (16) e causou alagamentos em diversas vias do município. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a Avenida Juscelino Kubitschek (JK), em frente à loja Havan, onde a água tomou a pista e dificultou a passagem de veículos.
Motoristas e pedestres que retornavam para casa precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Imagens do alagamento circularam nas redes sociais e chamaram a atenção de populares que passavam pelo local no momento da chuva intensa.
Até a última atualização, a Defesa Civil ainda não havia divulgado um balanço oficial sobre ocorrências relacionadas à chuva no município.
Alerta.
Na noite desta sexta-feira, a Defesa Civil emitiu um alerta severo por meio do sistema de Cell Broadcast, enviado diretamente aos celulares dos moradores de São José dos Campos. A mensagem informou sobre a atuação de chuva forte na cidade e em municípios vizinhos, com possibilidade de raios, rajadas de vento e queda de granizo.
Segundo o aviso, o mau tempo se espalha rapidamente pela região, exigindo atenção redobrada, principalmente em áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e quedas de árvores. A orientação é evitar áreas abertas durante tempestades, não se abrigar sob árvores e buscar locais seguros em caso de ventos intensos.
Instabilidade.
Os últimos dias têm sido marcados por volumes elevados de chuva em grande parte do Vale do Paraíba, cenário típico do verão, período caracterizado por instabilidade atmosférica e formação de tempestades intensas em curto espaço de tempo. As condições climáticas já provocaram alagamentos pontuais, quedas de árvores e transtornos no trânsito em diferentes cidades da região.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. As autoridades seguem monitorando as condições meteorológicas e não descartam a emissão de novos alertas caso a instabilidade persista.