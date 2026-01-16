Uma chuva forte atingiu São José dos Campos no começo da noite desta sexta-feira (16) e causou alagamentos em diversas vias do município. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a Avenida Juscelino Kubitschek (JK), em frente à loja Havan, onde a água tomou a pista e dificultou a passagem de veículos.

Motoristas e pedestres que retornavam para casa precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Imagens do alagamento circularam nas redes sociais e chamaram a atenção de populares que passavam pelo local no momento da chuva intensa.

Até a última atualização, a Defesa Civil ainda não havia divulgado um balanço oficial sobre ocorrências relacionadas à chuva no município.

