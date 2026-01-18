18 de janeiro de 2026
CRIME

Condenado por 3stupr0 de menor até 2045 é capturado no Vale

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Homem foi preso após condenação
Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Minhoqueiro, zona rural de Paraibuna, no Vale do Paraíba.

Segundo a corporação, policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais constataram que havia mandado judicial vigente contra o homem pelo crime de estupro de vulnerável, com pena remanescente de 20 anos em regime fechado. O mandado tem validade até 25 de novembro de 2045.

Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado ao Distrito Policial de Jacareí, onde a prisão foi formalizada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

