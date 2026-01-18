Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Minhoqueiro, zona rural de Paraibuna, no Vale do Paraíba.
Segundo a corporação, policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
No entanto, ao consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, os policiais constataram que havia mandado judicial vigente contra o homem pelo crime de estupro de vulnerável, com pena remanescente de 20 anos em regime fechado. O mandado tem validade até 25 de novembro de 2045.
Diante da situação, o indivíduo foi encaminhado ao Distrito Policial de Jacareí, onde a prisão foi formalizada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.