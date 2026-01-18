Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Minhoqueiro, zona rural de Paraibuna, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizavam patrulhamento quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita e decidiram realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.