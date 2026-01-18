O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o município vai intensificar o combate ao uso de escapamentos irregulares em motocicletas, prática que provoca poluição sonora e tem gerado constantes reclamações da população.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Durante declaração postada em sua rede social, o prefeito classificou o problema como “impressionante” e ressaltou que, além de causar incômodo, o uso de escapamento aberto é ilegal. “Além de atrapalhar e atormentar a vida das pessoas, é irregular e ilegal”, afirmou.
Segundo Anderson Farias, motociclistas flagrados com escapamento fora dos padrões poderão sofrer penalidades severas. “Se pegar na blitz, vai perder a moto”, disse, ao reforçar que a fiscalização será rigorosa.
O prefeito também explicou a implantação de tecnologia inédita na cidade para coibir a prática. São José dos Campos está instalando radares capazes de medir os níveis de ruído emitidos pelos veículos. “Estamos instalando tecnologia, radares que conseguem medir os decibéis de barulho”, explicou.
Ao final, Anderson Farias fez um alerta direto aos condutores. “Fique esperto. Quem tem escapamento aberto, é melhor regularizar”, concluiu.