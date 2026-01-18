O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o município vai intensificar o combate ao uso de escapamentos irregulares em motocicletas, prática que provoca poluição sonora e tem gerado constantes reclamações da população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante declaração postada em sua rede social, o prefeito classificou o problema como “impressionante” e ressaltou que, além de causar incômodo, o uso de escapamento aberto é ilegal. “Além de atrapalhar e atormentar a vida das pessoas, é irregular e ilegal”, afirmou.