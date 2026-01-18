18 de janeiro de 2026
MOTOS

‘Vai perder a moto’, alerta Anderson sobre motos barulhentas

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Prefeitura deve intensificar fiscalização em motos
O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), afirmou que o município vai intensificar o combate ao uso de escapamentos irregulares em motocicletas, prática que provoca poluição sonora e tem gerado constantes reclamações da população.

Durante declaração postada em sua rede social, o prefeito classificou o problema como “impressionante” e ressaltou que, além de causar incômodo, o uso de escapamento aberto é ilegal. “Além de atrapalhar e atormentar a vida das pessoas, é irregular e ilegal”, afirmou.

Segundo Anderson Farias, motociclistas flagrados com escapamento fora dos padrões poderão sofrer penalidades severas. “Se pegar na blitz, vai perder a moto”, disse, ao reforçar que a fiscalização será rigorosa.

O prefeito também explicou a implantação de tecnologia inédita na cidade para coibir a prática. São José dos Campos está instalando radares capazes de medir os níveis de ruído emitidos pelos veículos. “Estamos instalando tecnologia, radares que conseguem medir os decibéis de barulho”, explicou.

Ao final, Anderson Farias fez um alerta direto aos condutores. “Fique esperto. Quem tem escapamento aberto, é melhor regularizar”, concluiu.

