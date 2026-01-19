O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) abriu um processo seletivo para estagiários de nível médio.
A iniciativa visa preencher vagas em diversas comarcas do estado na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) e no Litoral Norte paulista. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro de 2026.
Oportunidades
Estudantes residentes no Vale do Paraíba e Litoral Norte podem atuar em suas próprias cidades. Há vagas previstas para unidades em:
São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Bananal, Cunha, Paraibuna, Santa Branca, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga e Tremembé, além de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela.
Benefícios e Carga Horária
O programa tem jornada de trabalho de 4 horas diárias nos períodos da manhã (9h às 13h) ou tarde (13h às 17h) com bolsa-auxílio de R$ 600 e auxílio-transporte de R$ 14 por dia.
Requisitos
Para concorrer, o estudante deve:
Ter idade mínima de 16 anos no ato da inscrição;
Estar matriculado no 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular;
Ter pelo menos 6 meses restantes para o término do curso no momento da contratação;
Não possuir parentesco (até terceiro grau) com magistrados ou servidores ocupantes de cargo em comissão na unidade onde realizará o estágio;
Não estagiar em escritórios de advocacia ou entidades afins durante o contrato com o TJSP.
Inscrições e processo seletivo
As inscrições devem ser feitas pelo portal do CIEE.
Após inscrição, os candidatos realizam uma prova objetiva classificatória.
Após a divulgação dos resultados, o CIEE entrará em contato solicitando documentos e especificando prazos para a entrega.