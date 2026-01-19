19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Tribunal de Justiça abre vagas de estágio para Vale e Litoral

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) abriu um processo seletivo para estagiários de nível médio.

A iniciativa visa preencher vagas em diversas comarcas do estado na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) e no Litoral Norte paulista. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro de 2026.

Oportunidades 

Estudantes residentes no Vale do Paraíba e Litoral Norte podem atuar em suas próprias cidades. Há vagas previstas para unidades em:

São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Bananal, Cunha, Paraibuna, Santa Branca, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga e Tremembé, além de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela.

Benefícios e Carga Horária

O programa tem jornada de trabalho de 4 horas diárias nos períodos da manhã (9h às 13h) ou tarde (13h às 17h) com bolsa-auxílio de R$ 600 e auxílio-transporte de R$ 14 por dia.

Requisitos 

Para concorrer, o estudante deve:

Ter idade mínima de 16 anos no ato da inscrição;

  • Estar matriculado no 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular;

  • Ter pelo menos 6 meses restantes para o término do curso no momento da contratação;

  • Não possuir parentesco (até terceiro grau) com magistrados ou servidores ocupantes de cargo em comissão na unidade onde realizará o estágio;

  • Não estagiar em escritórios de advocacia ou entidades afins durante o contrato com o TJSP.

    • Inscrições e processo seletivo

    As inscrições devem ser feitas pelo portal do CIEE. 

    Após inscrição, os candidatos realizam uma prova objetiva classificatória.

    Após a divulgação dos resultados, o CIEE entrará em contato solicitando documentos e especificando prazos para a entrega.

