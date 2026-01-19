O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) abriu um processo seletivo para estagiários de nível médio.

A iniciativa visa preencher vagas em diversas comarcas do estado na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) e no Litoral Norte paulista. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro de 2026.

Oportunidades

Estudantes residentes no Vale do Paraíba e Litoral Norte podem atuar em suas próprias cidades. Há vagas previstas para unidades em: