Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I prenderam dois homens na noite de sábado (17) após uma perseguição no bairro Santa Maria, em São José dos Campos.
Durante patrulhamento, a equipe avistou um Ford Ka trafegando na contramão, que acelerou contra a viatura e fugiu. Após buscas, o veículo foi localizado aberto, com o alarme disparado, em uma via do mesmo bairro. No interior, os policiais encontraram diversos pertences como bicicleta, ferramentas, notebook, joias e bolsas além de um documento de identificação.
Populares indicaram que os ocupantes haviam corrido em direção à Avenida Tancredo Neves. Com apoio de outras equipes, a região foi cercada e dois suspeitos acabaram abordados em uma adega da avenida. Um deles coincidia com os dados do documento achado no Ford Ka.
Questionados, os abordados informaram que estavam em outro veículo, um Onix, furtado de uma residência em Pindamonhangaba e que comparsa(s) utilizavam o Ford Ka. Em diligências, os policiais localizaram o Onix no bairro Jardim Paraíso do Sol e identificaram as vítimas dos furtos a residências, ambas do bairro Parque das Palmeiras, em Pindamonhangaba.
Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, juntamente com os veículos e os bens recuperados. Eles permaneceram presos por furto qualificado, e os pertences foram devolvidos às vítimas.
Segundo a polícia, ambos possuem antecedentes criminais. Um dos presos, de 27 anos, tem registro por roubo. O outro, de 25 anos, responde por furto, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, entre outros delitos.