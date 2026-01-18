Policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I prenderam dois homens na noite de sábado (17) após uma perseguição no bairro Santa Maria, em São José dos Campos.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um Ford Ka trafegando na contramão, que acelerou contra a viatura e fugiu. Após buscas, o veículo foi localizado aberto, com o alarme disparado, em uma via do mesmo bairro. No interior, os policiais encontraram diversos pertences como bicicleta, ferramentas, notebook, joias e bolsas além de um documento de identificação.