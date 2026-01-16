A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira entre sábado (17) e segunda-feira (19). Há persistência de condições meteorológicas favoráveis a elevados acumulados de chuva nesse período.

A região foi classificada em situação de perigo (cor vermelha) para tempestades, enquanto a maior parte do estado aparece em situação de alerta (laranja) e uma parte em atenção (amarelo).