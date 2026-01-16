A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira entre sábado (17) e segunda-feira (19). Há persistência de condições meteorológicas favoráveis a elevados acumulados de chuva nesse período.
A região foi classificada em situação de perigo (cor vermelha) para tempestades, enquanto a maior parte do estado aparece em situação de alerta (laranja) e uma parte em atenção (amarelo).
No sábado (17), o tempo ainda será marcado pelo predomínio de sol entre algumas nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor e abafamento. A partir do período da tarde, a combinação do aquecimento diurno com a umidade proveniente do oceano e da região amazônica deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e, de forma pontual, queda de granizo. Trata-se de um cenário típico de verão, com possibilidade de transtornos localizados.
A partir do domingo (18), com previsão de se estender ao menos até a segunda (19), a atuação conjunta do avanço de uma frente fria, da presença de uma área de baixa pressão atmosférica e do fortalecimento do canal de umidade da Amazônia deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas em todo o estado de São Paulo.
Segundo a Defesa Civil, as chuvas poderão ocorrer com moderada a forte intensidade, acompanhadas por raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo. Os modelos indicam risco de elevados acumulados, especialmente entre o domingo e a segunda, com maior potencial para transtornos, sobretudo na faixa leste paulista, que inclui o Vale do Paraíba.
Gabinete de Crise
Diante desse cenário, o Gabinete de Crise será instalado no domingo (18) e na segunda (19), com o objetivo de reforçar o monitoramento, a articulação entre os órgãos envolvidos e a pronta resposta às ocorrências.
Os atuais modelos meteorológicos indicam acumulados na ordem de:
Muito alto
Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e região de Itapeva;
Regiões de Campinas e Sorocaba;
Regiões de Bauru e Araraquara;
Regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto e Franca.
A Defesa Civil do estado de São Paulo informou que segue em monitoramento contínuo das condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os alertas oficiais, evitar áreas alagadas, encostas e locais sujeitos a quedas de árvores, além de adotar medidas preventivas para reduzir possíveis impactos.