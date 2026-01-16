Condenado a 42 anos de prisão por matar os pais e a irmã em São José dos Campos, além dos avós em Campinas, Gustavo Pissardo teve a pena extinta pela Justiça paulista. A decisão foi publicada em maio de 2025, de acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), após o cumprimento da pena.

Gustavo foi preso no dia 5 de outubro de 1994, após o pedido de prisão preventiva da Polícia Civil de São José dos Campos. Ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Taubaté e manteve a versão de que não sabia explicar o motivo dos crimes.