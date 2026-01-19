Dedicada à conscientização sobre a prevenção do câncer de colo do útero, a campanha "Janeiro Verde" promove em São José dos Campos uma roda gratuita de conversa com a Dra. Fanny Cascelli, oncologista clínica, abordando prevenção e tratamento.
O evento acontece na quarta-feira (21), na praça de alimentação do Shopping Jardim Oriente, em parceria com o Hospital Pio XII e a Faculdade Santo Antônio.
A iniciativa visa alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce e do autocuidado por meio de exames regulares e vacinação contra essa doença que, segundo o INCA, causa mais de 5 mil mortes de mulheres por ano no Brasil.
Em continuidade às ações, no dia 23 de janeiro, a Faculdade Santo Antônio oferecerá atendimentos gratuitos à população.
Em dois períodos (das 14h às 18h e das 18h às 21h), profissionais e estudantes realizarão aferição de pressão, medição de temperatura e entrega de materiais informativos sobre o combate ao câncer do colo do útero.
O Shopping Jardim Oriente fica na Rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.