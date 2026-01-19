Dedicada à conscientização sobre a prevenção do câncer de colo do útero, a campanha "Janeiro Verde" promove em São José dos Campos uma roda gratuita de conversa com a Dra. Fanny Cascelli, oncologista clínica, abordando prevenção e tratamento.

O evento acontece na quarta-feira (21), na praça de alimentação do Shopping Jardim Oriente, em parceria com o Hospital Pio XII e a Faculdade Santo Antônio.

