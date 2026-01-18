19 de janeiro de 2026
SJC: Catador de recicláveis é preso por furtar escola duas vezes

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Freepick
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Guardas civis municipais prenderam um homem suspeito de furtar uma escola municipal na região sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu na quinta-feira (15) e contou com o auxílio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorou o caso em tempo real após a vigilante da unidade acionar o botão do pânico. 

O suspeito foi detido no bairro Bosque dos Ipês e afirmou ser responsável por um furto anterior na mesma unidade escolar.

Confissão

Em abordagem, os agentes localizaram quatro engates de mangueiras de incêndio furtados da escola no carrinho de reciclagem utilizado pelo suspeito.

Ele confessou o crime e afirmou que venderia os materiais por R$ 100 para comemorar seu aniversário na sexta-feira (16).

Também admitiu ter furtado objetos semelhantes na mesma unidade de ensino há dois meses.

O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição das autoridades. Os materiais recuperados foram devolvidos à direção da escola municipal.

