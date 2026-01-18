Guardas civis municipais prenderam um homem suspeito de furtar uma escola municipal na região sul de São José dos Campos.

A ação ocorreu na quinta-feira (15) e contou com o auxílio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorou o caso em tempo real após a vigilante da unidade acionar o botão do pânico.

O suspeito foi detido no bairro Bosque dos Ipês e afirmou ser responsável por um furto anterior na mesma unidade escolar.