Para evitar que a falta de água registrada no início do ano se repita, a Sabesp preparou um plano de contingência focado no Carnaval com investimento superior a R$ 24 milhões, instalando UMTAs (Unidades Móveis de Tratamento de Água) e reservatórios extras em Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba.
Na ocasião, a grande demanda de turistas, o aumento no consumo e as altas temperaturas causaram intermitência e desabastecimento total em vários pontos dos municípios.
A estratégia usará tecnologia para suportar a alta demanda nas cidades que foram alvo de críticas e medidas judiciais em janeiro, para garantir segurança hídrica e fornecimento adequado durante o feriado.
Tecnologia de ultrafiltração
O principal recurso empregado é o sistema de ultrafiltração, que utiliza barreiras físicas microscópicas para garantir a qualidade da água potável, mesmo se houver alta turbidez.
Três novas UMTAs foram distribuídas pela região e, juntas, tratam 150 litros por segundo (L/s), o que permite atender até 45 mil pessoas por dia.
Os equipamentos já operam em Ubatuba e Ilhabela, enquanto a unidade de Caraguatatuba entra em funcionamento ainda esta semana.
Reforço no bairro Massaguaçu
Um dos pontos mais afetados no dia 1º de janeiro, o bairro Massaguaçu, na região norte de Caraguatatuba, recebeu três reservatórios em contêineres. Somadas, as estruturas oferecem 210 mil litros de capacidade extra para a localidade.
Os tanques armazenam água durante a madrugada (período de baixo consumo) para injetá-la na rede nos horários de pico, entre o final da tarde e o início da noite.
Essa estratégia deve manter a pressão nas tubulações e evitar que casas situadas em áreas altas fiquem desabastecidas.
Consumo consciente
A companhia reforça o pedido para que turistas e moradores usem a água de forma consciente.
A orientação é evitar o desperdício com lavagem de calçadas, carros e fachadas, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal durante o feriado prolongado.