Para evitar que a falta de água registrada no início do ano se repita, a Sabesp preparou um plano de contingência focado no Carnaval com investimento superior a R$ 24 milhões, instalando UMTAs (Unidades Móveis de Tratamento de Água) e reservatórios extras em Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba.

Na ocasião, a grande demanda de turistas, o aumento no consumo e as altas temperaturas causaram intermitência e desabastecimento total em vários pontos dos municípios.

A estratégia usará tecnologia para suportar a alta demanda nas cidades que foram alvo de críticas e medidas judiciais em janeiro, para garantir segurança hídrica e fornecimento adequado durante o feriado.