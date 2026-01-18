Um balão caiu na manhã deste domingo (18) no bairro Urbanova, em São José dos Campos, em uma propriedade localizada entre a Fazenda da Vovó e o condomínio Serimbura. O artefato atingiu a rede elétrica, causando apreensão entre moradores devido aos riscos à segurança.

Apesar de não haver registro de feridos, o caso reacende o alerta para os perigos da soltura de balões, prática considerada crime ambiental no Brasil. Além do risco de incêndios, especialmente em áreas urbanas e de vegetação, os balões podem provocar danos à fauna e à flora, interferir no tráfego aéreo e causar acidentes ao atingir a fiação elétrica.

Conforme a Lei nº 9.605/98, soltar balões é crime ambiental, com pena de um a três anos de detenção, além de multa. As autoridades reforçam a necessidade de conscientização da população para evitar esse tipo de prática, que coloca vidas em risco.