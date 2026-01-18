18 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Motorista perde controle e bate em árvore no centro de Ilhabela

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista bateu em árvore
Motorista bateu em árvore

Um acidente de trânsito registrado entre a noite de sábado (17) e a madrugada deste domingo (18) causou apreensão no Centro de Ilhabela. Um carro perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra uma árvore na Praça Coronel Julião de Moura Negrão, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

No veículo estavam quatro ocupantes. Apesar da força do impacto e dos danos causados, ninguém ficou ferido, conforme informações apuradas no local. A colisão chamou a atenção de moradores e pessoas que circulavam pela região, conhecida pelo intenso fluxo de pedestres e veículos.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente para atender a ocorrência. O motorista foi contido, algemado e preso, sendo encaminhado para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição das autoridades, que irão apurar oficialmente as circunstâncias do acidente.

O local foi isolado durante o atendimento, e o trânsito chegou a ficar parcialmente comprometido até a retirada do veículo.

