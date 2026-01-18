Um balão foi avistado na manhã deste domingo (18) sobrevoando São José dos Campos, reforçando uma ocorrência que tem se tornado recorrente na região. O artefato foi visto passando pela região central e seguindo em direção ao bairro Urbanova, na zona oeste, o que gerou preocupação entre moradores devido aos riscos à segurança pública e ao meio ambiente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos, o registro de balões tem ocorrido praticamente todos os domingos. Embora muitas vezes tratados como “brincadeira”, esses artefatos são altamente perigosos, pois dependem de fogo para permanecer no ar e podem cair de forma imprevisível, ainda em chamas.