18 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BALÃO

Balão volta a ser visto no céu de São José e preocupa autoridades

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Balão sobrevoando SJC
Balão sobrevoando SJC

Um balão foi avistado na manhã deste domingo (18) sobrevoando São José dos Campos, reforçando uma ocorrência que tem se tornado recorrente na região. O artefato foi visto passando pela região central e seguindo em direção ao bairro Urbanova, na zona oeste, o que gerou preocupação entre moradores devido aos riscos à segurança pública e ao meio ambiente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo relatos, o registro de balões tem ocorrido praticamente todos os domingos. Embora muitas vezes tratados como “brincadeira”, esses artefatos são altamente perigosos, pois dependem de fogo para permanecer no ar e podem cair de forma imprevisível, ainda em chamas.

Entre os principais riscos estão incêndios em áreas de mata, residências, indústrias, redes elétricas e até aeroportos. Em São José dos Campos, a proximidade entre áreas urbanas e regiões de preservação ambiental amplia o potencial de danos caso um balão caia.

Além do perigo imediato, a soltura de balões é crime ambiental no Brasil. A legislação federal proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios. As penas incluem detenção e multa, com possibilidade de agravamento em situações que resultem em danos ambientais, incêndios ou risco à vida.

Autoridades de segurança e órgãos ambientais alertam ainda que a prática mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e forças policiais, desviando recursos que poderiam ser empregados em ocorrências reais de emergência. A orientação é para que a população denuncie ao identificar a prática e evite qualquer tentativa de captura do artefato, priorizando a própria segurança.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários