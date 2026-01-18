Um balão foi avistado na manhã deste domingo (18) sobrevoando São José dos Campos, reforçando uma ocorrência que tem se tornado recorrente na região. O artefato foi visto passando pela região central e seguindo em direção ao bairro Urbanova, na zona oeste, o que gerou preocupação entre moradores devido aos riscos à segurança pública e ao meio ambiente.
Segundo relatos, o registro de balões tem ocorrido praticamente todos os domingos. Embora muitas vezes tratados como “brincadeira”, esses artefatos são altamente perigosos, pois dependem de fogo para permanecer no ar e podem cair de forma imprevisível, ainda em chamas.
Entre os principais riscos estão incêndios em áreas de mata, residências, indústrias, redes elétricas e até aeroportos. Em São José dos Campos, a proximidade entre áreas urbanas e regiões de preservação ambiental amplia o potencial de danos caso um balão caia.
Além do perigo imediato, a soltura de balões é crime ambiental no Brasil. A legislação federal proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam causar incêndios. As penas incluem detenção e multa, com possibilidade de agravamento em situações que resultem em danos ambientais, incêndios ou risco à vida.
Autoridades de segurança e órgãos ambientais alertam ainda que a prática mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e forças policiais, desviando recursos que poderiam ser empregados em ocorrências reais de emergência. A orientação é para que a população denuncie ao identificar a prática e evite qualquer tentativa de captura do artefato, priorizando a própria segurança.