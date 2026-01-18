Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado no fim da tarde de sábado (17) no bairro Jardim Aquarius, na região oeste de São José dos Campos. A ocorrência aconteceu por volta das 16h, na Avenida Salmão, nas proximidades do número 150.

Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo que capotou perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou colidindo contra um carro que estava estacionado. Com o impacto, um dos automóveis capotou, chamando a atenção de quem passava pelo local.