18 de janeiro de 2026
ACIDENTE

Motorista perde o controle e capota carro no Aquarius, em SJC

São José dos Campos
Um acidente de trânsito com capotamento foi registrado no fim da tarde de sábado (17) no bairro Jardim Aquarius, na região oeste de São José dos Campos. A ocorrência aconteceu por volta das 16h, na Avenida Salmão, nas proximidades do número 150.

Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo que capotou perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou colidindo contra um carro que estava estacionado. Com o impacto, um dos automóveis capotou, chamando a atenção de quem passava pelo local.

Apesar da dinâmica do acidente e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A situação foi controlada no local, e não houve necessidade de encaminhamento médico.

