OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FLAGRANTE

PM apreende 1 kg de drogas e 2 mil tubos vazios em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões na Vila Elmira, em Caçapava
Apreensões na Vila Elmira, em Caçapava

Uma operação de policiais militares da Rocam da 3ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na apreensão de 1,085 kg de entorpecentes e 2 mil microtubos vazios no bairro Maria Elmira, em Caçapava.

A ação foi realizada na noite de sexta-feira (16) e também resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe flagrou um indivíduo vendendo drogas a um motociclista. Um terceiro suspeito também acompanhava a movimentação.

Todos tentaram fugir quando perceberam a presença da polícia, mas foram cercados e detidos com o apoio de outras viaturas.

Com eles, os policiais localizaram uma bolsa e uma sacola contendo porções de cocaína, maconha e crack. O motociclista confessou que estava no local para comprar drogas para uso pessoal.

Já com o terceiro envolvido, foi apreendida uma mochila carregada com 2.000 microtubos vazios, utilizados para o envase de cocaína.

No total, foram apreendidos:

  • 2.000 microtubos vazios

  • 0,460 kg de cocaína

  • 0,335 kg de maconha

  • 0,290 kg de crack

  • R$ 374 em espécie

  • dois aparelhos celulares

    • A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava.

    O homem flagrado vendendo os entorpecentes permaneceu preso por tráfico de drogas.

    Os outros dois envolvidos foram qualificados como investigados e permanecem à disposição da Justiça.

