Uma operação de policiais militares da Rocam da 3ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na apreensão de 1,085 kg de entorpecentes e 2 mil microtubos vazios no bairro Maria Elmira, em Caçapava.
A ação foi realizada na noite de sexta-feira (16) e também resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.
Durante patrulhamento preventivo, a equipe flagrou um indivíduo vendendo drogas a um motociclista. Um terceiro suspeito também acompanhava a movimentação.
Todos tentaram fugir quando perceberam a presença da polícia, mas foram cercados e detidos com o apoio de outras viaturas.
Com eles, os policiais localizaram uma bolsa e uma sacola contendo porções de cocaína, maconha e crack. O motociclista confessou que estava no local para comprar drogas para uso pessoal.
Já com o terceiro envolvido, foi apreendida uma mochila carregada com 2.000 microtubos vazios, utilizados para o envase de cocaína.
No total, foram apreendidos:
- 2.000 microtubos vazios
-
0,460 kg de cocaína
0,335 kg de maconha
0,290 kg de crack
R$ 374 em espécie
dois aparelhos celulares
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava.
O homem flagrado vendendo os entorpecentes permaneceu preso por tráfico de drogas.
Os outros dois envolvidos foram qualificados como investigados e permanecem à disposição da Justiça.