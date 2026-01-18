Uma operação de policiais militares da Rocam da 3ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na apreensão de 1,085 kg de entorpecentes e 2 mil microtubos vazios no bairro Maria Elmira, em Caçapava.

A ação foi realizada na noite de sexta-feira (16) e também resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

