Ao tentar fugir por uma área de mata, um homem foi preso na Praia Grande, em Ubatuba, pelo crime de tráfico de drogas.
A prisão ocorreu por volta das 15h30 de sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
O indivíduo, que estava sem camisa, correu em direção à vegetação, ao avistar a equipe, despertando suspeita.
Houve um breve acompanhamento e ele foi alcançado.
Durante a abordagem, os policiais localizaram diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, objetos de valor e anotações relacionadas ao tráfico.
Ele foi conduzido à unidade policial da região e permaneceu à disposição da Justiça.