18 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Homem tenta fugir pela mata, mas é preso com drogas em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas com suspeito na Praia Grande
Ao tentar fugir por uma área de mata, um homem foi preso na Praia Grande, em Ubatuba, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu por volta das 15h30 de sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O indivíduo, que estava sem camisa, correu em direção à vegetação, ao avistar a equipe, despertando suspeita.

Houve um breve acompanhamento e ele foi alcançado.

Durante a abordagem, os policiais localizaram diversas porções de maconha e cocaína, além de dinheiro, objetos de valor e anotações relacionadas ao tráfico.

Ele foi conduzido à unidade policial da região e permaneceu à disposição da Justiça.

