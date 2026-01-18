Ao tentar fugir por uma área de mata, um homem foi preso na Praia Grande, em Ubatuba, pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu por volta das 15h30 de sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

