PORTE ILEGAL DE ARMA

Ex-detento é preso com arma na divisa entre SJC e Jacareí

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Revólver da marca Taurus estava em poder do detido
Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas foi preso por porte ilegal de arma de fogo na divisa entre São José dos Campos e Jacareí.

A prisão ocorreu no sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I pela zona sul de São José.

A equipe recebeu informações sobre o suspeito, que conduzia um veículo GM/Celta prata. Após ser acompanhado pelos policiais até a divisa das cidades, o condutor foi abordado.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele no momento, o homem confessou possuir uma arma em sua residência.

Em diligência ao imóvel, os policiais localizaram e apreenderam um revólver Taurus calibre .38, carregado com cinco munições intactas.

O indivíduo, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi preso em flagrante e permaneceu encarcerado no Distrito Policial de Jacareí, à disposição da Justiça.

