Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas foi preso por porte ilegal de arma de fogo na divisa entre São José dos Campos e Jacareí.
A prisão ocorreu no sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I pela zona sul de São José.
A equipe recebeu informações sobre o suspeito, que conduzia um veículo GM/Celta prata. Após ser acompanhado pelos policiais até a divisa das cidades, o condutor foi abordado.
Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele no momento, o homem confessou possuir uma arma em sua residência.
Em diligência ao imóvel, os policiais localizaram e apreenderam um revólver Taurus calibre .38, carregado com cinco munições intactas.
O indivíduo, que já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, foi preso em flagrante e permaneceu encarcerado no Distrito Policial de Jacareí, à disposição da Justiça.