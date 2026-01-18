Um homem com histórico criminal por tráfico de drogas foi preso por porte ilegal de arma de fogo na divisa entre São José dos Campos e Jacareí.

A prisão ocorreu no sábado (17), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I pela zona sul de São José.

