Um homem foi preso e um menor apreendido em flagrante por tráfico de drogas em Lorena.

A ocorrência foi registrada no sábado (17), por volta das 10h30, e resultou na localização e apreensão de entorpecentes com apoio do Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

