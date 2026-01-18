18 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BAEP CANIL

Homem e menor são flagrados traficando drogas em rua de Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas na Vila Passos
Drogas apreendidas na Vila Passos

Um homem foi preso e um menor apreendido em flagrante por tráfico de drogas em Lorena.

A ocorrência foi registrada no sábado (17), por volta das 10h30, e resultou na localização e apreensão de entorpecentes com apoio do Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento pela rua General Góes Monteiro, no bairro Vila Passos, ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, os policiais militares avistaram a dupla e realizaram a abordagem.

Com eles, foram encontrados 140 eppendorfs de cocaína e R$ 135,50.

Com o auxílio dos cães Axel e Titan, foi feita uma varredura nas imediações, onde foram localizados mais 201 eppendorfs de cocaína, 175 porções de cocaína embaladas a vácuo e 61 porções de maconha.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Lorena, onde ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários