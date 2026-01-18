Um homem foi preso e um menor apreendido em flagrante por tráfico de drogas em Lorena.
A ocorrência foi registrada no sábado (17), por volta das 10h30, e resultou na localização e apreensão de entorpecentes com apoio do Canil do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Durante patrulhamento pela rua General Góes Monteiro, no bairro Vila Passos, ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes, os policiais militares avistaram a dupla e realizaram a abordagem.
Com eles, foram encontrados 140 eppendorfs de cocaína e R$ 135,50.
Com o auxílio dos cães Axel e Titan, foi feita uma varredura nas imediações, onde foram localizados mais 201 eppendorfs de cocaína, 175 porções de cocaína embaladas a vácuo e 61 porções de maconha.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Lorena, onde ambos permaneceram à disposição da Justiça.